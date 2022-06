Terremoto, scossa di magnitudo 4.2 in mare tra Marche e Abruzzo. Sospesa linea ferroviaria Ancona-Pescara

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una scossa di terremoto è stata avvertita sulla costa abruzzese, in particolare nel Teramano. Il sisma, secondo le prime stime dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), si è verificato alle 13.18, con magnitudo 4.2 e con epicentro nel mare Adriatico, nella zona al confine tra Abruzzo e Marche, in provincia di Ascoli Piceno. Alcune segnalazioni arrivano anche da Pescara, soprattutto ai piani alti degli edifici. Molta paura, ma per ora non si segnalano danni.



La sismicità in quest'area del Mar Adriatico è frequente come si vede dalla mappa degli eventi sismici dal 1985 ad oggi. In particolare qualche chilometro a nord della localizzazione degli ultimi eventi di maggio e giugno 2022 si nota una importante sequenza sismica nel 1987 con diversi terremoti anche di magnitudo superiore a 4.0, fino a magnitudo 4.9.



Nessun danno rilevato, sospesa la linea Ancona-Pescara

Nessun danno a edifici o persone dopo la scossa. Lo rende noto il Dipartimento della Protezione Civile al termine delle verifiche effettuate con le sale operative delle due regioni e con le autorità locali. Sulla linea Ancona-Pescara il traffico ferroviario è sospeso in via precauzionale tra Porto San Giorgio e Alba Adriatica a seguito della scossa di terremoto che ha interessato la zona. I tecnici di Rfi sono al lavoro per una verifica dello stato della linea, che durerà almeno fino alle ore 17.30. Tra Porto d'Ascoli e Offida e tra San Benedetto del Tronto e Porto d'Ascoli il traffico ferroviario procede con riduzione precauzionale di velocità.