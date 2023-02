Terremoto in Siria e Turchia, oltre 11.200 morti e 300mila sfollati

12:26 Blinken, aiuti Usa alla Siria non arriveranno al regime

Gli Stati Uniti lavorano con gli alleati per far arrivare aiuti umanitari alla popolazione della Siria colpita dal terremoto devastante di lunedì, garantendo che questi però «non andranno al regime» di Bashar Assad contro il quale Washington ha imposto una serie di sanzioni.

Lo ha detto Antony Blinken, sottolineando che «in Siria ci sono partner umanitari finanziati dagli Usa che stanno coordinando assistenza vitale». Il segretario di Stato Usa ha quindi ribadito «l’impegno ad aiutare il popolo siriano a riprendersi da questo disastro, come abbiamo fatto come principale donatore umanitario dall’inizio della guerra in Siria», fondi, ha insistito, che «devono andare al popolo siriano, non al regime».

Blinken ha assicurato che gli Usa «sono in grado di lavorare attraverso partner umanitari sul terreno in Siria», ricordando che «abbiamo visto immagini veramente devastanti in Turchia e Siria, abbiamo visto edifici sbriciolarsi, bambini estratti dalle macerie». Riguardo agli aiuti inviati in Turchia, ha ricordato che sono stati inviati «150 membri di team di ricerca e recupero» ed «elicotteri che stanno aiutando le operazioni turche nelle zone di più difficile accesso».