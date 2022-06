Terremoto, dal Tar stop momentaneo a offerte per il bando ricostruzione scuole

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Stop «a tempo» - fino alla data della decisione collegiale dell'istanza cautelare - per la presentazione delle offerte per il bando di Invitalia per l'attuazione del programma straordinario di ricostruzione degli edifici pubblici a uso scolastico danneggiati dal sisma del Centro Italia del 2016. È quanto deciso con un decreto monocratico dal Tar del Lazio, nell'ambito di un ricorso amministrativo proposto dall' Ucsi-Unione dei consorzi stabili italiani, insieme con Consorzio stabile europeo Cse, Consorzio stabile build, Conpat, Consorzio stabile Agoraa, Unyon Consorzio Stabile, Consorzio stabile servizi Integrati, Consorzio stabile Aduno, Infratech Consorzio stabile e Consorzio Stabile Ganosis.

Il ricorso

Il ricorso in questione chiede la sospensione e il successivo annullamento in sede di giudizio di merito del bando e del disciplinare nella parte in cui, per ciascuno dei 4 lotti e con riguardo ai sub-lotti prestazionali relativi a lavori, e con precipuo riguardo alla categoria di operatore economico dei consorzi stabili, «richiedono il possesso della qualificazione direttamente in capo alle singole consorziate (laddove designate), precludendo il ricorso al meccanismo di qualificazione cosiddetto “del cumulo alla rinfusa” e precludendo per tale via la partecipazione agli odierni ricorrenti». Il Tar ritenuti «sussistenti i presupposti per la misura cautelare provvisoria», ha accolto la richiesta dei ricorrenti e per l'effetto «sospende il termine per la presentazione delle offerte fino alla data della decisione collegiale dell'istanza cautelare» già indicata nel 12 luglio prossimo.