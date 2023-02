Terremoto Turchia, nuove scosse: ancora vittime e feriti

I punti chiave Turchia-Siria: crisi ben oltre i tre mesi stato di emergenza

Nuove scosse sismiche di magnitudo 6,4 e 5,8 registrate lunedì 20 in Turchia, a due settimane dal devastante terremoto del 6 febbraio. Ancora provvisorio il bilancio: tre persone sono rimaste uccise e 213 ferite, afferma il ministro dell’Interno turco Suleyman Soylu, spiegando che le operazioni di ricerca e soccorso sono in corso in tre edifici crollati dove si ritiene siano intrappolate un totale di cinque persone.

Il nuovo sciame tellurico ha colpito anche la Siria, dove sono oltre 130 le persone rimaste ferite nel nord-ovest del Paese. Lo scrive infatti su Twitter il gruppo dei soccorritori siriani dei Caschi Bianchi. L’agenzia ufficiale siriana Sana riferisce dal canto suo al momento solo di 47 persone rimaste ferite ad Aleppo. A seguito del nuovo terremoto, le équipe di Medici senza frontiere hanno già curato diversi feriti negli ospedali e nelle cliniche supportate nel nord di Idlib, in Siria. «Continueremo, anche in collaborazione con altre organizzazioni, a fornire assistenza medica e a distribuire beni di prima necessità all'enorme numero di persone colpite finché ci sarà bisogno», fa sapere l'organizzazione medico-umanitaria.

Il nuovo sisma ha provocato blackout e scene di panico nella provincia di Hatay. Il sindaco Lütfü Savas ha avvisato che lo sciame sismico è ancora attivo ed esortato la popolazione a stare lontano da edifici che potrebbero crollare. Ci sono state per il momento 20 scosse di assestamento, ha detto il vice presidente turco, Fuat Oktay che inoltre ha reso noto che è stato revocato l’allarme tsunami.

Oltre quindici giorno dopo il sisma del 6 febbraio fra Turchia e Siria, almeno altre 3.170 scosse hanno fatto tremare anche parte della Siria e più di un milione di persone è rimasto senza casa, con almeno 260mila abitazioni in oltre 50mila edifici in via di demolizione nei 10 governatorati turchi più colpiti.

I morti ufficiali sono ormai più di 46mila nei due Paesi, destinati ad aumentare perché migliaia di vittime sono ancora sotto le macerie. «La crisi nelle zone colpite dal sisma andrà ben oltre i tre mesi di stato d'emergenza previsti: è fondamentale prevedere aiuti materiali e psicologici a lungo termine» lancia l'allarme Lorena D'Ayala Valva, vicedirettrice generale e responsabile per le emergenze di Fondazione Cesvi, attiva in maniera particolare nelle province turche di Kahramanmaraş e Adiyaman, tra quelle maggiormente devastate ma meno raggiunte dagli aiuti internazionali.