Terremoto in Turchia: da Haiti ad Amatrice, le scosse peggiori degli ultimi 20 anni

Nel 2012 si registrano due scosse da 6,4 e 6,3 in Iran, con un bilancio di circa 300 vittime vicino alla città di Tabriz nel nord-est del Paese. L’anno dopo, nel 2013, altri due terremoti «gemelli» da 7,7 e 6,8 devastano la provincia pakistan del Balochistan, con un bilancio di 825 vittime.

Nel 2014 un terremoto di magnitudo 6,3 colpisce la Cina sudorientale, uccidendo 600 persone nella provincia di Yunnan. Nel 2015 si registrano scosse da 7,8 in Nepal, con 9mila morti, da 7,8 in Afghanistan (400 vittime).

Nella primavera 2016 una scossa da 7,8 travolge l’Ecuador con 659 vittime sulla costa del Paese, mentre il 24 agosto dello stesso anno è il giorno della sequenza sismica italiana di Amatrice, Norcia, Visso: un disastro con oltre 300 vittime e oltre 41mila sfollati.

Nel 2017 si verificano due terremoti di grosso impatto. Il primo in Messico a settembre (7,1), con 369 vittime e danni alla capitale che non si registravano dal sisma del 1985. Il secondo in Iran (7,3), nella regione orientale del Kermanshah, con 400 vittime (e altri sei in Iraq). Nel settembre 2018 l’Indonesia registra una scossa di magnitudo 7,5 nell’isola di Sulawesi: lo tsunami che ne risulta uccide 4.300 persone.