Terremoto, ultime notizie. Turchia e Siria, il bilancio delle vittime supera i 24mila morti

8:23 Ragazzo 16enne estratto vivo da macerie dopo 119 ore

Un ragazzo di 16 anni è stato estratto vivo dopo essere stato sepolto sotto le macerie per 116 ore nella città turca di Kahramanmaras. Le televisioni hanno mostrato le immagini di Kamil Can che veniva portato via in barella apparentemente in buone condizioni. I soccorritori sono stati in grado di localizzarlo dopo aver sentito la sua voce che proveniva dalle macerie