Terremoto, ultime notizie. Turchia e Siria, oltre 29mila vittime. Papa: non dimentichiamo popolazioni

10:35 Almeno 98 arresti per saccheggi e rapine

Almeno 98 persone sono state arrestate nelle scorse ore dalle forze di sicurezza turche per presunti saccheggi di edifici danneggiati dal violento terremoto che ha scosso il Paese e la Siria a inizio settimana. Tra le altre accuse anche quelle per rapina e frode. Lo riportano la Cnn e Anadolu. Secondo fonti della sicurezza, che hanno richiesto l’anonimato, sono state condotte indagini su almeno 42 sospetti nella provincia meridionale di Hatay per le accuse di saccheggio. Almeno 40 persone sono state arrestate e le squadre di sicurezza hanno sequestrato sei pistole, tre fucili, gioielli, carte bancarie, 11.000 dollari e 70.000 lire turche (circa 3.480 euro) in contanti. Anche altre due persone sono state arrestate dopo essersi spacciate per operatori umanitari e per aver tentato di saccheggiare sei camion carichi di cibo destinati ai sopravvissuti del terremoto nella provincia di Hatay, ha precisato l’agenzia turca. Almeno sei persone sono state arrestate anche a Istanbul per presunte frodi. Altrove nel Paese, decine di altri sospetti sono stati arrestati per presunti saccheggi e rapine.