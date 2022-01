Terreni agricoli, i prezzi più alti nel Nord Est: 40mila euro a ettaro

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le incertezze legate all’applicazione della riforma della Politica agricola comune rischiano di avere un impatto negativo anche sul valore dei terreni in Italia, bene rifugio per eccellenza che negli ultimi anni ha sempre mostrato una sostanziale tenuta a dispetto della congiuntura e ora dovrebbe anzi potenzialmente beneficiare del rally delle quotazioni agricole, giunte ai massimi degli ultimi dieci anni.

Secondo l’ultimo rapporto del Crea, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, sull’andamento del mercato fondiario in Italia, «la diffusa percezione di incertezza sull’evoluzione della situazione economica generale non ha impedito agli operatori di esprimere un cauto ottimismo sulla capacità del settore di cogliere i segnali di ripresa, che potrebbero riverberarsi anche sul mercato fondiario».

Mentre il Recovery Plan «potrebbe essere di aiuto in questo senso», le preoccupazioni sono però concentrate «sugli effetti incerti della riforma della Pac», che l’Italia si appresta a declinare con una sostanziale redistribuzione dei titoli per l’accesso ai contributi Ue.

La stessa dinamica sembra caratterizzare le prospettive del mercato degli affitti. Per il futuro gli operatori non si attendono una modifica strutturale nei rapporti tra proprietari e affittuari causata dalla diffusione del coronavirus, quanto piuttosto una temporanea frenata nelle contrattazioni. Cosa che, in parte, si è già iniziata a verificare. Anche in questo caso, rileva l’indagine del Crea, «la maggior parte delle attese si concentra sull’evoluzione delle politiche per il settore e in particolare quelle relative ai pagamenti diretti, che potrebbero influenzare l’atteggiamento dei proprietari nel caso dei rinnovi contrattuali e di conseguenza anche sul livello dei canoni».

L’esplosione della pandemia nel 2020 ha lasciato dunque il segno anche sul mercato fondiario, con una significativa contrazione delle attività di compravendita, ma senza particolari conseguenze sul fronte delle quotazioni dei terreni. Gli effetti della pandemia sono stati comunque meno gravi di quanto ci si poteva aspettare, grazie alla ripresa delle compravendite successiva alla prima ondata pandemica.

Nel 2020 il prezzo dei terreni agricoli è rimasto sostanzialmente stazionario (-0,1% sul 2019), ma con flessioni generalizzate nelle regioni del Nord Est, dove l’aggiustamento delle quotazioni prosegue ormai da diversi anni. È qui, nelle aree collinari interne, che si registrano i valori top a livello nazionale, con una media di oltre 44mila euro a ettaro nonostante la flessione dello 0,8% registrata dal Crea, unico segno meno tra le macroaree analizzate con l’aiuto, da quest’anno, del Consiglio dell’ordine dei dottori agronomi e forestali. Un valore più che doppio rispetto alla media nazionale di 20.700 euro a ettaro, che nasconde grandi differenze, con all’ultimo posto le aree montane interne delle isole dove un ettaro di terreno costa meno di 6mila euro.