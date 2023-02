Terreni agricoli, volano gli affitti mentre chi compra perde valore

Riprende il credito

Il comparto creditizio evidenzia invece un andamento parzialmente in controtendenza. Secondo la Banca d’Italia, anche il credito aveva avuto una drastica battuta d’arresto (-42%) nel 2020 a causa della pandemia, ben superiore al calo delle compravendite. Nel 2021 la ripresa del credito ha recuperato solo in parte tale riduzione con un aumento del 14%, meno della metà di quello registrato dalle attività di compravendita.

In sostanza, sembra che per far fronte all’aumento degli investimenti in terra i risparmiatori abbiano messo mano all’eccesso di liquidità, che si stava manifestando ancora prima del periodo pandemico. L’acquisto di immobili (anche nel mercato urbano si sono registrati incrementi di compravendite molto consistenti nel 2021) potrebbe essere, ipotizza il rapporto, la risposta dei risparmiatori all’incertezza economica rappresentata da una congiuntura negativa accompagnata da un’inflazione in forte aumento.

Boom degli affitti

La terra rappresenta da sempre un tipico bene rifugio, anche se in generale continua a prevalere la domanda nel mercato degli affitti. Secondo l’ultimo censimento dell’Istat metà della superficie agricola nazionale è ormai coltivata da aziende con contratti d’affitto (5 milioni di ettari) o di comodato gratuito (1,2 milioni ettari).

L’incremento negli ultimi dieci anni è stato del 27%, mentre le aziende con terreni solo in proprietà si sono ridotte drasticamente sia come numero (-44%) che come estensione (-28%), a fronte di una crescita di quelle con terreni solo in affitto del 39% in numero e del 63% in superficie.