Terrorismo, 10 arresti in Abruzzo. Fondi neri per finanziare la jihad Obiettivo dell'organizzazione era di commettere reati tributari con i quali mettrere insieme fondi da inviare a Imam sparsi in Siria, ma anche e soprattutto in Italia, Inghilterra, Germania, Francia e Belgio. Tra i fermati anche una commercialista e i titolari di una rete di società che avrebbe contribuito a fare circa 2 milioni di euro di fatture per operazioni inesistenti di Ivan Cimmarusti

2' di lettura

«Loro che uccidono i nostri figli, noi uccidiamo i loro figli». La jihad era una ossessione per l’organizzazione terroristica fermata in un'inchiesta congiunta di Gico della Guardia di finanza e Ros dei Carabinieri a L'Aquila. L'obiettivo era di «costituire fondi neri» attraverso reati fiscali, che poi erano regolarmente inviati a imam sparsi in Siria, ma anche e soprattutto in Italia, Inghilterra, Germania, Francia e Belgio. In manette sono finite 10 persone, tra le quali una commercialista e i titolari di una rete di società che avrebbe contribuito a fare circa 2 milioni di euro di fatture per operazioni inesistenti.

«Fondi neri con reati tributari»

L'inchiesta parte a marzo scorso, dopo che gli inquirenti avevano svolto perquisizioni e sequestri tra Abruzzo, Piemonte, Lombardia e Marche. Il successivo esame del materiale acquisito ha permesso di rinvenire documentazione contabile e materiale ideologico riconducibile ad attività connesse con il finanziamento al terrorismo. Secondo il gip, che ha accolto le ipotesi della Procura distrettuale de L'Aquila, «si desume con chiarezza (...) che il commettere i reati tributari costituisce il metodo criminoso per creare fondi neri attraverso cui sostenere dal punto di vista finanziario gruppi e soggetti appartenenti ad ambienti radicali del jihadismo in Italia e all'estero».

Fondi all'Imam "terrorista" di Aversa

Il denaro, attraverso passaggi intermedi in Europa (Inghilterra, Germania e Belgio), giungeva successivamente in Turchia e Siria. Inoltre, nel corso di tutta l'attività d'indagine sono stati documentati continui trasferimenti di denaro da parte degli indagati nei confronti di imam dimoranti in Italia. Così è emersa la posizione dell'imam Jameleddine B. Brahim Kharroubi. Scrivono gli investigatori negli atti: «Sono stati acquisiti numerosi e circostanziati elementi in ordine ai rapporti intercorsi tra Jameleddine B. Brahim Kharroubi con imam dimoranti in Italia e all'estero di chiara ispirazione radicale. Tra questi vale la pena evidenziare i rapporti intrattenuti con l'imam di Aversa Yacine Gasri, condannato in via definitiva in data 12 dicembre 2017 alla pena di 4 anni e 9 mesi di reclusione, per associazione con finalità di terrorismo».

Il sistema di trasferimento "hawala"

Secondo il giudice Jameleddine B. Brahim Kharroubi sarebbe una figura chiave. Scrive, infatti, che «si sono individuati trasferimenti fiduciari di ingenti somme di denaro volte a sostenere l'attività di imam radicali in Italia e all'estero, disposti dal medesimo e compiuti avvalendosi di soggetti con il ruolo di corrieri ovvero attraverso il sistema 'hawala', integrando in tal modo le circostanze aggravanti per i reati commessi per finalità di terrorismo Siria».

«Che botto a Parigi»

L'inchiesta, però, ha dimostrato anche una certa vicinanza degli indagati non solo ai valori fondamentalisti, ma anche alle stragi compiute negli ultimi anni in Europa. Il 21 novembre 2015 due degli arrestati discutono degli attentati in Francia. «Che botto però a Parigi (...) mi tengo la mia opinione per me, me lo tengo nel cuore (...) non è la questione credere o non credere...se ti è piaciuta o non è piaciuta (...) con loro che uccidono i nostri figli noi uccidiamo i loro figli, con loro che uccidono le nostre donne noi uccidiamo le loro donne».