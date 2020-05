Terrorismo, Mattarella: «Non sempre fatta piena luce» Il messaggio del presidente della Repubblica: «Ricordare il coraggio di chi non si è piegato»

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella (foto Ipp)

2' di lettura

Non sempre è stata fatta piena luce sugli anni bui del terrorismo. «Ricordare è un dovere - è il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel Giorno della memoria delle vittime del terrorismo -.Ricordare le strategie e le trame ordite per destabilizzare l’assetto costituzionale, le complicità e le deviazioni di soggetti infedeli negli apparati dello Stato, le debolezze di coloro che tardarono a prendere le distanze dalle degenerazioni ideologiche e dall’espandersi del clima di violenza».

Ricordare il coraggio di chi non si è piegato

Il Capo dello Stato ha chiesto anche di «ricordare il coraggio di chi non si è piegato, di chi ha continuato a difendere la libertà conquistata, il diritto e la legalità, le istituzioni che presidiano la vita democratica». Mattarella ha parlato delle «responsabilità accertate» e ha aggiunto che «non sempre è stata fatta piena» luce.

Il ricordo del delitto Moro

Poi il ricordo dell’uccisione di Aldo Moro: era il 9 maggio del 1978, «una ferita indelebile. Nel riscoprire il pensiero, l’azione, gli insegnamenti di Moro e di tanti altri giusti che hanno pagato il prezzo della vita - ha sottolineato il presidente della Repubblica - ritroveremo anche talune radici che possono essere preziose per affrontare il futuro».

Terrorismo, Casellati: risposta deve essere inflessibile

«La Giornata dedicata alle Vittime del Terrorismo - ha detto il Presidente del Senato Elisabetta Casellati -è un appuntamento con la nostra memoria per non dimenticare che la violenza e la strategia della paura non possono e non potranno mai essere considerate forme di lotta politica. Sono solo atti criminali di fronte ai quali la risposta delle istituzioni, della politica e della società deve essere inflessibile».

Fico: curare ferite con verità e giustizia

«Oggi rendiamo omaggio alle vittime del terrorismo e ci stringiamo, come Paese, intorno ai loro cari. Su tante pagine dolorose della nostra storia recente occorre ancora fare luce. L'unico modo per rimarginare ferite ancora aperte è rispondere alla richiesta di verità e giustizia. È un dovere per un Paese democratico, nei confronti delle vittime, dei loro familiari e di tutta la nostra comunità». Così il Presidente della Camera, Roberto Fico.