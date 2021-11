Terza dose anti Covid, dove e come si prenota regione per regione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dosi “booster” (di richiamo) in salsa regionale. Dopo il via libera del ministero della Salute con una circolare di fine settembre alla terza dose per alcune categorie, la “palla” è passata alle regioni, che hanno dovuto organizzarsi per mettere in campo un meccanismo di prenotazioni in vista di questa nuova tranche di vaccini. Tra le soluzioni più “originali”, quella che ha visto affidare la prenotazione agli sportelli Postamat o anche ai portalettere, dotati di un palmare che consente di farlo. La terza dose allunga di 12 mesi la validità del green pass.

Le prime categorie per le quali con una circolare del ministero della Salute è stata autorizzata la terza dose sono state, a partire dal 27 settembre, gli immunocompromessi (pazienti trapiantati, oncologici e con patologie autoimmuni), over 80, ospiti e personale delle Residenze sanitarie assistite (Rsa) e sanitari con precedenza a quelli sopra i 60 anni o vulnerabili. Una nuova circolare dell'8 ottobre ha allargato la platea agli over 60 e ai soggetti iperfragili con patologie che vanno dalle malattie respiratorie a quelle neurologiche e varie forme di disabilità.



Verso la terza dose ai cinquantenni

Insomma, la macchina organizzativa si è messa in moto, e qui deliniamo un quadro sintetico della situazione, regione per regione. Nella consapevolezza che l’operazione di somministrazione potrebbe non limitarsi alle categorie ad oggi indicate dal ministero. Per la terza dose di vaccino anti-Covid, ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, «è ragionevole pensare ad una estensione della platea. Credo che entro la fine dell’anno si potrà arrivare ai 50enni», ma ora è il momento di «un appello che dobbiamo fare a tutti quei cittadini per cui è già prevista la somministrazione della terza dose: devono iniziare a prenotarsi nelle piattaforme regionali per aiutare da un punto di vista organizzativo e logistico».

Abruzzo

È attiva la piattaforma Poste per la prenotazione della terza dose della vaccinazione anti Covid 19 per i nati fino al 1961. Per prenotarsi basta collegarsi al sito web dedicato inserendo il proprio codice fiscale e il numero di tessera sanitaria. Possono prenotare la somministrazione solo ed esclusivamente coloro che hanno ricevuto la seconda dose da almeno 6 mesi (o l'unica somministrazione del vaccino monodose). Il sistema telematico esclude automaticamente le richieste che non rispettano questo termine temporale. Le stesse, in ogni caso, potranno essere ripresentate alla effettiva scadenza dei 6 mesi. Sarà possibile procedere alla prenotazione anche contattando il numero verde 800.00.99.66 (attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20), oppure utilizzando uno dei 270 sportelli Postamat attivi sul territorio regionale (pur senza essere clienti Poste, ma accedendo con la tessera sanitaria). Anche i 630 portalettere in servizio in Abruzzo, attraverso i palmari a loro disposizione, potranno prenotare la vaccinazione.

Basilicata

Per ricevere la dose “booster” è molto semplice perché la procedura non richiede alcuna prenotazione. Tutti gli over 60 possono, sempre passati 180 giorni dall'ultima somministrazione, recarsi direttamente negli hub vaccinali lucani, anche nei giorni festivi, e chiedere di ricevere la terza dose. Anche in questo caso, come è accaduto per il primo ciclo, sarà necessario portare con sé la propria tessera sanitaria e compilare l'apposito modulo di accettazione. È possibile ricevere la terza dose anche presso il medico di medicina generale (di famiglia) che ha aderito alla campagna vaccinale