Terza dose: coperto solo il 30% dei vaccinabili, ma in Piemonte si arriva al 50%

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Le terze dosi in Italia arrancano. Anche se negli ultimi giorni stanno crescendo - tra 70 e 90mila al giorno - finora la platea vaccinabile che è stata raggiunta dalla nuova vaccinazione è circa del 30 per cento (appena il 3 per cento della popolazione totale). Parliamo di circa 1,8 milioni di somministrazioni tra dose aggiuntiva per le persone “immunocompromesse” e dose “booster” per over 60, ospiti delle Rsa, operatori sanitari e persone con elevata fragilità . Quest’ultima è riservata solo a chi ha ultimato il ciclo vaccinale da almeno sei mesi.

Ai primi posti Molise, Piemonte e Umbria

Se guardiamo alla ripartizione regionale, emergono però differenze territoriali notevoli. Ancora più marcate rispetto alla prima e seconda somministrazione. In base ai dati elaborati da Lab24, infatti, infatti sul fronte della vaccinazione “standard” ai primi posti ci sono Toscana (86,8% di popolazione over 12 immunizzata), Lazio (86,4%) e Emilia-Romagna (86,1%), il podio cambia completamente se passiamo ad analizzare le terze dosi. Rispetto a una media nazionale attuale del 29,8% spiccano il Molise (68,8), il Piemonte (53,9%) e l’Umbria (46,6%). La Toscana è quarta al 43,2%, mentre l’Emilia-Romagna è più indietro, poco sopra la media nazionale (31,2%).

Loading...

Le regioni più indietro

Poco sotto la media il Lazio (29,4%) e la Lombardia (29,1%). In fondo alla classifica Valle d’Aosta (10,8%), Basilicata (10,9%) e Calabria (11,2%).

Prenotazioni online

È il web per la maggior parte delle regioni la principale porta d’accesso per prenotarsi per la terza dose di vaccino anti-Covid. E le Regioni - dopo l’avvio del richiamo per le prime categorie come i malati fragili, gli over 60 e i sanitari - ora si preparano ad allargare l’accesso, in questa nuova fase della campagna vaccinale, al richiamo per coloro che si sono vaccinati con J&J e anche ai 50enni e agli insegnanti, secondo l’ipotesi annunciata dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa che ritiene possibile avvenga entro fine anno.

Differenze sul territorio

Già nei giorni scorsi i centri vaccinali hanno iniziato a lavorare sul piano organizzativo per vaccinare chi aveva scelto J&J e con l’annuncio dell’Aifa del via libera alla dose booster, gli assessorati stanno cominciando a dare le indicazioni per raggiungere un milione e mezzo circa di persone, utilizzando in gran parte il modello già applicato. Al momento c’è una grande disomogeneità fra le regioni: poche hanno attivato la chiamata diretta e sola una (il Lazio) prevede a questo scopo il coinvolgimento dei medici di famiglia. Ma non mancano modalità, nuove ed originali per la prenotazione del vaccino: non solo tramite Cup e farmacia ma anche con il portalettere o lo sportello PostaMat, che aprono scenari innovativi per l’accesso dei cittadini ai servizi, anche se la struttura commissariale di Figliuolo è sempre pronta a riaprire gli hub già chiusi qualora ce ne fosse la necessità.