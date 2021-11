Terza dose da oggi aperta agli over 40. Cosa bisogna sapere

Ascolta la versione audio dell'articolo

Via libera da oggi alla terza dose per tutti gli over 40 che hanno ricevuto il richiamo almeno sei mesi fa. In teoria in tutte le regioni dovrebbe essere possibile prenotarsi e ricevere il cosidetto booster. In alcune regioni, come il Lazio e il Piemonte, le prenotazioni sono state aperte già nei giorni scorsi.

In Abruzzo attiva dalle 10 la piattaforma di Pose

Dalle 10 in poi di oggi, per l’Abruzzo, sarà attiva la piattaforma delle Poste per la prenotazione della terza dose della vaccinazione anti Covid 19 per i nati fino al 1981. Per prenotarsi basterà collegarsi all'indirizzo https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/ inserendo il proprio codice fiscale e il numero di tessera sanitaria.Possono prenotare la somministrazione coloro che hanno ricevuto la seconda dose da almeno 6 mesi (o l'unica somministrazione del vaccino monodose). Sarà possibile procedere alla prenotazione anche contattando il numero verde 800.00.99.66, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20, oppure utilizzando uno dei 270 sportelli Postamat attivi sul territorio regionale, pur senza essere clienti Poste, ma accedendo con la tessera sanitaria. Anche i 630 portalettere in servizio in Abruzzo, attraverso i palmari a loro disposizione, potranno prenotare la vaccinazione.Per la somministrazione della terza dose verranno utilizzati vaccini a Rna messaggero.

Dalle 18 prenotazioni al via in Trentino

Dalle 18 gli over 40 del Trentino potranno prenotare la terza dose del vaccino anti Covid. Il richiamo interessa all’incirca 170mila trentini a cui senso di responsabilità l’azienda sanitaria provinciale si appella, affinchè aderiscano quanto prima al terzo ciclo.

In Piemonte già 5mila prenotazioni, da oggi le somministrazioni

Al via oggi in Piemonte le somministrazioni della terza dose di vaccino per la fascia 40-59 e sono già oltre 5mila le prenotazioni effettuate sul portale www.ilPiemontetivaccina.it. È possibile prenotare già a partire dai 15 giorni che precedono il termine esatto dei 180 giorni dalla somministrazione della seconda dose, sia sul portale regionale sia in una delle farmacie aderenti o dal proprio medico di famiglia (se vaccinatore). Trascorso un certo periodo, coloro che non prenotano saranno direttamente convocati dal sistema sanitario.

In Sicilia somministrazioni anche senza prenotazione

In Sicilia basterà recarsi direttamente in uno dei punti vaccinali attivi oppure prenotarsi attraverso la piattaforma dedicata e raggiungibile selezionando l'apposito banner del sito regionale dedicato (https://www.siciliacoronavirus.it) o direttamente all'indirizzo https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it. Il sistema della Struttura commissariale nazionale, gestito da Poste Italiane, consentirà la prenotazione a chi, rientrando nel target 40-59 anni, ha effettuato la seconda dose con le tempistiche previste. Inoltre, coloro che hanno ricevuto l'unica dose Janssen, se sono già trascorsi sei mesi dalla somministrazione, indipendentemente dalla fascia di età possono recarsi in un punto vaccinale e ricevere la loro dose ’booster’ dei vaccini Pfizer o Moderna. Oltre che via internet, sarà possibile prenotarsi chiamando il numero verde 800.00.99.66 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 18. Per fissare l'appuntamento sarà necessario indicare il codice fiscale, il numero della tessera sanitaria e quello del telefono cellulare.