Terza dose record, corsa a vaccinarsi prima delle feste: il vademecum

Le terze dosi sono ripartite. Anche se la velocità non è per tutti la stessa. Le somministrazioni sono in forte aumento. La media la scorsa settimana è salita intorno a quota 160mila somministrazioni (comprensive di richiamo “booster” e di dose aggiuntiva per soggetti immunocompromessi). Ma in questi ultimi giorni si registra un vero boom: con il record di 219mila dosi il 23 novembre. Incide l'estensione del booster (prenotabile dal 22 novembre) alla fascia 40-59 anni e l’anticipo del richiamo (riservato per ora a over 40, over 18 con elevata fragilità, nonché, indipendentemente dall’età, operatori sanitari e soggetti immunizzati con il monodose Johnson&Johnson) a cinque mesi dalla conclusione del ciclo vaccinale primario.

Ma alla pubblicazione della circolare del ministero della Salute (pubblicata martedì in Gazzetta Ufficiale), che consente di accorciare i tempi per la terza dose da 180 a 150 giorni, le Regioni hanno reagito in ordine sparso: il Lazio e la Toscana hanno subito aggiornato i loro portali con il nuovo intervallo temporale; gli altri territori avranno bisogno di qualche altro giorno.

Lazio primo a partire

Primo a partire è stato invece il Lazio, che già martedì mattina aveva allineato il portale regionale alla nuova tempistica dei 150 giorni. Chi ha già una prenotazione può, se lo desidera, utilizzare la modalità di cambio on line per provare ad anticipare la terza dose a prima delle feste di Natale.

Chi ha già prenotato può disdire e anticipare la data

La procedura consiste nel disdire il vecchio appuntamento, fissandone uno nuovo. Martedì il sito è stato preso d'assalto con oltre 40mila prenotazioni e oltre 14mila persone che hanno anticipato la data. «Abbiamo preso in considerazione l'ipotesi di anticipare in automatico di un mese tutti gli appuntamenti – spiegano dall'assessorato alla Sanità – ma poi abbiamo optato per lasciare a ogni cittadino la possibilità scegliere». Nel Lazio sono state già somministrate 490 mila dosi di richiamo, pari al 10% della popolazione. E negli ultimi giorni c'è stato un incremento delle prime dosi.

Richiami a cinque mesi aperti anche in Toscana

Anche la Toscana ha aperto al richiamo a 5 mesi a tutti i soggetti dell'attuale platea. La Puglia ha annunciato l'ok alla terza dose a 150 giorni. Le altre regioni non sono ancora partite ma lo faranno a stretto giro.