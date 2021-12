Terza dose, tampone, mascherine Ffp2 e Super pass per lavorare: la stretta anti-Omicron

4' di lettura

Con 36mila casi in 24 ore, nuovo record della quarta ondata, e la variante Omicron che apre «una fase nuova» della pandemia, va presa «ogni precauzione possibile» per fermare la corsa del virus. Il presidente del Consiglio Mario Draghi annuncia la nuova stretta che sarà decisa dalla cabina di regia e dal Consiglio dei ministri nelle prossime ore: durata del Green pass ridotta a 6 mesi, booster quattro mesi dopo la seconda dose, tamponi anche ai vaccinati per i grandi eventi, a partire dalle feste di Capodanno, ritorno allo smart working. E, soprattutto, la vaccinazione obbligatoria per altre categorie di lavoratori fino alla possibilità di estendere il Super green pass in tutti i luoghi di lavoro. Proposta che, se dovesse passare, non consentirebbe ai non vaccinati di lavorare.

La linea fissata dal premier

Nell’incontro di fine anno con i giornalisti il premier non indica le misure nel dettaglio ma spiega quali saranno le direttrici lungo le quali si svilupperà l’azione del governo. E soprattutto chiarisce alcuni punti fermi che saranno alla base delle scelte. Le misure non toglieranno ulteriori spazi di libertà agli italiani, anzi: l’obiettivo è l’opposto. «Faremo tutto il necessario per difendere quel poco di normalità che abbiamo raggiunto», ripete più volte elencando gli spazi da preservare: nessun lockdown, neanche per i No Vax, scuola sempre in presenza e una vita sociale «soddisfacente». L’altro punto è che ogni decisione sarà «guidata dai dati e solo dai dati, non dalla politica come si dice in giro». Il terzo sono i vaccini, che restano la «miglior difesa» (con due terzi dei pazienti in terapia intensiva che sono No Vax) e sono stati «essenziali» per rilanciare l’economia, che crescerà oltre il 6%. Dunque immunizzarsi e fare la terza dose sono la «priorità». Per tenere tutto insieme, vista la situazione e la «tempesta» in arrivo con Omicron, come la definisce l’Oms, bisogna però agire e bisogna farlo in fretta, con un pacchetto di misure che andrà ad intervenire su una serie di ambiti.

Mascherine

Un punto sul quale c’è sostanziale accordo tra le forze politiche, anche perché molte regioni si sono già mosse da sole, è l’obbligo di mascherina all’aperto anche in zona bianca. Ma Draghi dice qualcosa in più: si sta ragionando di imporre l’uso della Ffp2 per tutti i luoghi chiusi, dunque nei posti di lavoro, sui mezzi pubblici ma anche in cinema, teatri e ristoranti.

Green pass e booster a 4 mesi

Accordo c’è anche su una nuova riduzione della durata del Green pass: varrà 6 mesi. Una decisione strettamente collegata a quella che arriverà dall’Aifa nelle prossime ore: l’anticipo del booster da 5 a 4 mesi e l’estensione della terza dose anche ai 12-18enni. Il certificato, sottolinea Draghi «è diventato un po’ enfaticamente uno strumento di libertà» e, invece, bisogna fare i conti con il calo della protezione dei vaccini dopo 6 mesi.

Obbligo vaccino e smart working

Il premier sembra invece escludere uno dei temi più controversi, l’obbligo di vaccino per tutti, che però «resta sullo sfondo». Ma allo stesso tempo fa capire che ci sarà l’estensione ad altre categorie «in tempi brevissimi» e che si tornerà ad un uso massiccio dello smart working. Quali siano le categorie, spiegano fonti di governo, saranno i risultati della flash survey ad indicarlo. Se la prevalenza di Omicron è sopra il 20% è probabile che l’obbligo possa scattare in tutti i luoghi di lavoro. Con percentuali inferiori, invece, potrebbe essere esteso a chi lavora a contatto con il pubblico o a tutti i dipendenti pubblici. Ma sul tavolo c’è anche un’ipotesi molto forte: estendere il super green pass a tutti i luoghi di lavoro per “recuperare” quei 2,3 milioni di italiani tra i 40 anni e l’età pensionabile che non sono vaccinati.