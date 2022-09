Terza generazione di Range Rover Sport: ecco com’è e come va

Com’è da guidare

La posizione di guida è più che altro un trono comodo con fino a 24 regolazioni, è confortevole da questo si domina l’auto e l’area circostante.

Lo specchietto retrovisore può essere utilizzato come specchietto normale o mostrando le immagini attraverso la telecamera.

Alla guida l’auto è risultata piacevole, ha un stazza importante anche se comunque lo spunto dell’elettrico mitiga questo difetto delle auto con le batterie.

La rumorosità del rumore negli interni è minima, si sento solo il fruscio dell’aria mentre si viaggia.

Il comfort di bordo è buono: le sospensioni lavorano in modo tale che non ci sia il rollio tipico delle auto di quest’altezza e anche nelle asperità attutisce bene i colpi. Addirittura, abbiamo percorso un tratto di sterrato (terra compatta) senza notare particolare differenza rispetto al fondo in asfalto.