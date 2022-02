Terze dosi al minimo, solo 150mila in media al giorno la scorsa settimana

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Il buon andamento della campagna vaccinale è una delle variabili alle quali il governo lega il graduale allentamento delle restrizioni anti-Covid. Prima di tornare gradualmente alla normalità il premier Mario Draghi aspetta di verificare il calo costante della curva dei contagi, l'allentamento della pressione sugli ospedali e la continuità della campagna vaccinale.

Terze dosi al minimo



Ma al governo non sfugge il dato del calo delle vaccinazioni. La scorsa settimana, in base ai dati di Lab24, la media delle prime dosi è stata di 17.500 al giorno. Minimo storico e quasi la metà rispetto alle 30mila della settimana precedente. Ma a far suonare un campanello d’allarme è soprattutto il crollo delle terze dosi. Siamo a 36,5 milioni di somministrazioni. Significa che quasi il 62% della popolazione ha fatto il richiamo.

Loading...

Vaccini senza prenotazione

Ma la media giornaliera di terze dosi è in flessione costante. La scorsa settimana è stata di 156mila somministrazioni rispetto alle 245mila della settimana precedente e al picco delle 530mila registrato nella settimana 10-16 gennaio). Tanto che molti hub chiudono e quasi tutte le Regioni tornano a fare vaccini senza prenotazioni e a organizzare open day.

Lazio in testa alla graduatoria regionale

Sempre in base ai dati di Lab24, la classifica delle regioni in base alla percentuale della platea immunizzata con terza dose sul podio si piazzano Lazio (72,6%), Puglia (71,7%) e Umbria (71,3%). In fondo alla graduatoria Sicilia (57,9%), provincia autonoma di Bolzano (60,5%) e Calabria (61,7%).