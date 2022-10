Terziario e manifattura trainano il real estate in Lombardia

Non puzzle ma disegno organico

Non pezzi di un puzzle, ma un disegno urbano, organico, che gode della sinergia tra pubblico e imprenditoria privata. Tra i tanti esempi quello dei mercati generali di Milano, dove è in atto un processo di rigenerazione con la quota delle aree gestite da Sogemi (con la realizzazione della nuova piattaforma logistica e di nuovi padiglioni ortofrutta), a cui si integra l’area dismessa dell’ex Macello (si veda Il Sole24Ore del 26 settembre 2022) con il progetto Aria che vedrà realizzare un nuovo quartiere mixed use con residenze, la sede Ied e servizi di prossimità, e ancora con la valorizzazione di Porta Vittoria dove (con fondi Pnrr) è prevista la nuova Biblioteca Europea di informazione e cultura.

«Il rapporto dà una lettura del territorio, in chiave di sviluppo imprenditoriale - ha sottolineato Alessandro Scarabelli, direttore generale di Assolombarda -, mettendo in luce come il mix funzionale diventi strategico per accrescere l'attrattività. Accanto a capannoni e uffici che mostrano un mercato dinamico in termini di compravendite, la logistica rimane strategica per le imprese delle filiere produttive. Ma (con alcune eccezioni) c’è ancora molto da fare in termini di capacity building degli enti locali, che devono essere in grado di gestire sia una pianificazione territoriale, sia regole capaci di accompagnare anche l’insediamento, ad esempio, di data center, che necessitano di particolari caratteristiche di localizzazione e sicurezza».