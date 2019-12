Terzo Business Forum Italia-Autorità palestinese: crescono interscambio e nuovi investimenti

Anche il valore dell’interscambio commerciale tra Italia e Palestina è in costante crescita. Se nel 2018 era di 111,4 milioni di dollari (+3% rispetto all’anno precedente ) quest’anno la crescita tendenziale è del 39% delle esportazioni italiane, mentre raddoppiano le importazioni italiane dalla Palestina. Le principali esportazioni italiane riguardano autoveicoli, macchinari, prodotti alimentari mentre le importazioni sono per prodotti agricoli (lavorati e non) e marmi.

Le imprese italiane sul territorio palestinese sono oggi concentrate in settori ad alta tecnologia come i desalinizzatori e depuratori a Gaza e il restauro della Chiesa della Natività di Betlemme la cui gara di appalto è stata vinta da una ditta di Prato. La meccanica italiana è leader nella lavorazione dell’olio, del caffè, del vino, del packaging, della concia. È in corso di valutazione da parte palestinese un investimento produttivo in Abruzzo nel settore agrofood del valore di 3 milioni di euro.

La presenza del viceministro degli Esteri Sereni testimonia anche l’importanza politica che da parte italiana si attribuisce alla collaborazione tra le imprese dei due Paesi. La Sereni ha infatti incontrato alcuni esponenti palestinesi, tra cui il membro del Comitato Esecutivo e portavoce dell’Olp, Hanan Ashrawi. A Gerusalemme la vice Ministra ha incontrato oggi il Padre Custode di Terra Santa, Francesco Patton e la Vice Ministra degli Esteri del Governo israeliano Tzipi Hotovely).

