Terzo compleanno italiano per Alexa: numeri (e curiosità) dell’assistente di Amazon

Oltre 10 miliardi di interazioni, di cui la metà solo nel 2021, 450 milioni di ore di musica ascoltate e 28 milioni di chiamate effettuate: numeri di per sé significativi e che diventano importanti se la paternità degli stessi appartiene a un assistente vocale. quello di Amazon. Alexa oggi spegne le sue prime tre candeline in Italia (negli Usa sono invece già sette), festeggia la ricorrenza offrendo 4 mesi di uso gratuito del servizio di Music Unlimited a chi le augurerà buon compleanno tramite i dispositivi compatibili e strappa giustamente il sorriso al country manager italiano, Gianmaria Visconti, pronto a cogliere l'occasione per snocciolare altri traguardi conquistati dall'intelligenza artificiale di Amazon. Gli utenti, in questi tre anni, sono cresciuti dell'80% anno su anno e hanno “fisicamente” adottato Alexa, tanto che asti per oltre 7 milioni di volte, solamente nell'ultimo anno, le hanno detto “ti voglio bene”.

Musica e ricette fra i tormentoni del 2021

La natura di disk jokey personale di Alexa, secondo i dati diffusi dalla società, rimane prioritaria rispetto alle altre e conferma come l'ascolto della musica in versione liquida attraverso uno smart speaker sia diventata un'abitudine per molti italiani. Negli ultimi 12 mesi, in particolare sono state infatti oltre 280 milioni le ore di streaming di canzoni e playlist fruite e fra i brani più richiesti spiccano quelli amati dai giovanissimi. Altra funzionalità sfruttata in massa è stata quindi la possibilità di impostare timer e sveglie, richiesta circa 500 milioni di volte solo nell'ultimo anno in Italia, mentre per ricevere le previsioni meteo e ascoltare le notizie del giorno le richieste nel corso del 2021 hanno superato, rispettivamente, quota 95 e 21 milioni. Tantissime, infine, anche le ricette di cucina consultate da gennaio ad oggi, più di 5 milioni, anche grazie alla Skill di GialloZafferano (spaghetti alla carbonara, tiramisù e pancake allo sciroppo d'acero quelle preferite in assoluto dagli utenti).

Una smart home globale di 140mila device

BTicino, Fastweb e Philips Hue: sono solo alcuni dei brand che hanno sviluppato e portato sul mercato dispositivi intelligenti compatibili con Alexa. Nel mondo sono in totale più di 140mila tra cui luci e lampade, prese elettriche, citofoni, Internet box per gestire le connessioni ultraveloci dei dispositivi alla rete domestica e robot per le pulizie mentre sono più di 200 milioni i dispositivi già connessi all'assistente vocale di Amazon. Solo nel 2021, in Italia, sono state più di 1,2 miliardi le interazioni concluse complessivamente tra i dispositivi intelligenti e Alexa e oltre 100mila i comandi vocalmente impartiti al giorno dagli utenti per far funzionare gli apparecchi domotici targati BTicino.

Le skill e lo sviluppo per Alexa

In Italia si contano oggi circa 4.500 Skill create da Amazon insieme a sviluppatori di terze parti e circa 550 di queste sono dedicate per l'appunto alla casa intelligente,L'evoluzione tecnologica di AlexaDetto che la casa non è l'unico ambiente in cui servirsi delle funzionalità di Alexa, che presta infatti la sua intelligenza anche a bordo di alcune automobili (Maserati è una di queste) per riprodurre musica o anche controllare i dispositivi della smart home compatibili, è interessante ricordare come Alexa abbia fatto passi sostanziali in avanti in fatto di “prestazioni”. Come ha confermato Visconti, la cinquantina di professionisti (fra language engineer e data scientist) del centro di ricerca e sviluppo di Amazon a Torino, ha migliorato la capacità di comprensione linguistica dell'assistente del 70% circa. E non va trascurato neppure il fatto che le funzionalità e le Skill accessibili oggi in Italia sono il frutto dell'attività di una community di sviluppatori globale composta attualmente da oltre 54.000 membri.

