Terzo Polo, Calenda: «Non faremo il partito perché Renzi non lo vuole»

Il leader di Azione: non faremo il partito perchè Renzi non lo vuole

«Il partito non lo riusciremo a fare, perché (Renzi, ndr) non lo vuole fare». Lo riferisce in una nota di Striscia la Notizia, il cui inviato Enrico Lucci ha intercettato stamattina Calenda e gli ha chiesto aggiornamenti sull’accordo con Matteo Renzi per il partito unico con Italia Viva. «Perché non vuole farlo?», lo incalza Lucci. «Perché vuole tenersi soldi e partito di Italia Viva e non si può far nascere, da due partiti, tre partiti: diventa ridicolo», risponde Calenda. Che aggiunge: «Non so se oggi ci sarà una nuova riunione, ma lui non viene alle riunioni. Non ci ho parlato, perché lui parla solo con Obama e Clinton».

Azione: stop a partito unico è una scelta di Italia viva

E ancora: lo stop deriva dalla scelta di Italia Viva di non votare un documento ieri che avevano dichiarato essere già letto e condiviso. Dietro tutto questo c’è solo un fatto: Renzi tornato alla guida di Italia Viva da pochi mesi non ha alcuna intenzione di liquidarla in un nuovo partito. Scelta legittima ma contrastante con le promesse fatte agli elettori. Dopo mesi di tira e molla ne abbiamo semplicemente preso atto. In un clima volutamente avvelenato da insulti personali da parte di Renzi e di quasi tutti gli esponenti di Italia Viva a Carlo Calenda». Lo riporta una nota Azione

Rosato: c’è spazio per una ricomposizione

Intanto si muovono i pontieri, per cercare di riavviare un dialogo tra le parti. Obiettivo: colmare le distanza politica tra i due leader. «Anche se i toni sono esasperati, penso che ci sia spazio per arrivare a una ricomposizione nella riunione di questo pomeriggio», ha detto Ettore Rosato, deputato di Azione-Italia, a Omnibus. «C’è un progetto politico molto importante che riguarda la costruzione di uno spazio. Per fare questo bisogna trovare il modo ricomporre le diverse posizioni in campo. La politica è l’arte di cucire, non di strappare. Un partito serio sa mettere insieme i pezzi, attraverso la democrazia interna e il dialogo. Tutto questo sta in un rapporto di fiducia che va costruito su un progetto politico che ha un senso in questo paese. Penso che sugli aspetti non secondari che rimangono aperti si possa arrivare a una ricomposizione, ora serve uno sforzo da parte di tutti», ha concluso.

Richetti: «Renzi non può presiedere Italia viva e dirigere giornale»

«Matteo Renzi è l’unica figura riconosciuta come presidente del partito Italia viva, può l’apicale di un partito fare l’apicale di un giornale? Secondo me no. Questo non è attaccare Renzi, lui può fare il direttore de “Il Riformista”, tanto non si presenta a un incontro”. Lo ha affermato Matteo Richetti, capogruppo del Terzo polo alla Camera, ospite di Agorà su Raitre.



Terzo Polo, Bonetti, Calenda si chiarirà con Renzi

«Carlo Calenda ha posto temi di natura politica nel rapporto tra Iv e Azione. Ha rilevato che i toni di questi giorni sono stati conflittuali, non sono quelli che servono quando si costruisce una casa comune. L’importante è mettersi intorno a un tavolo e trovare un modo per ricomporre tutto attorno a un fine comune. Mi pare che ci sia. È responsabilità della classe dirigente portarlo avanti. Dobbiamo sostituire questi toni col dialogo necessario per dare al Paese un progetto liberal-democratico». Così Elena Bonetti, vicepresidente della Federazione Azione-Italia Viva, in una intervista a “La Stampa”. Alle accuse rivolte a Renzi di volersi tenere libero risponde: «Parlano i fatti. Renzi ha sempre mostrato volontà di costruire il nuovo soggetto politico, e lo stesso ha fatto Calenda».