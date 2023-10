Renzi-Calenda, fine del gruppo al Senato ma la telenovela continua

Ascolta la versione audio dell'articolo

Doveva essere una storia politica ma rischia fino all’ultima puntata di trasformarsi in una telenovela. Già la scorsa estate sembrava essere arrivato il momento della rottura definitiva tra Matteo Renzi e Carlo Calenda , dopo la separazione in casa e il divorzio annunciato. Si aspettava solo il momento dell’ufficializzazione. Che doveva arrivare oggi: l’atto finale con la conclusione del gruppo parlamentare al Senato, rimasto in “condominio” nonostante la seprazione di fatto tra Italia viva e Azione. Ma anche questo passaggio produce strascichi.

Un passo indietro. Renzi ha lanciato un ultimaturm in vista delle elezioni europee di giugno 2024 (per le quali proprio il leader di Iv ha già presentato il progetto del “Centro”): o ci si presenta con una lista unitaria oppure gruppi separati. Risposta scontata: Calenda ha già espresso da tempo l’intenzione di non correre insieme all’ex premier.

Iv, Renzi ufficializza separazione da Azione

Il nuovo nome del gruppo contestato

Così il capogruppo al Senato Enrico Borghi ha convocato i parlamentari di Italia Viva e Azione per fare il punto della situazione. Gli esponenti di Azione hanno però disertato la riunione che ha deliberato il cambio del nome: Iv-Il Centro-Renew. «Il gruppo ha appena deliberato, con 7 componenti su11, il cambio della denominazione in “Iv il Centro Renew europe”. Una riunione di chiarimento politico a cui i componenti di Azione non sono presentati» l’annuncio di Borghi.

Azione però non ci sta: «Abbiamo scritto al Presidente del Senato per segnalare una doppia violazione dello statuto operata oggi dal Capogruppo del gruppo Azione-Italia Viva - Renew Enrico Borghi » fa sapere il partito di Calenda. «Le deliberazioni assunte oggi sono da considerarsi nulle. Agiremo conseguentemente in tutte le sedi preposte».

Renzi: da Calenda risposta sprezzante sulla lista unica

In mattinata Renzi aveva scritto nella sua enews: «Abbiamo provato fino all’ultimo a chiedere di fare la lista insieme e la risposta di Calenda è stata sprezzante. Ognuno ha il suo stile, noi non facciamo polemica. Dunque auguri a tutti e ognuno per la sua strada. Meglio finire questa telenovela che farci ridere dietro da mezza Italia».