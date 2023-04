Terzo polo, volano gli stracci. Calenda: «Mai stato in Arabia a prendere soldi da un assassino». Renzi: indecoroso spettacolo

Ascolta la versione audio dell'articolo

E ora silenzio stampa, anzi no. La giornata del senatore e leader di Azione Carlo Calenda , ormai ex leader di un Terzo polo ucciso da ferite autoinferte, inizia con la lettura dei giornali. E in particolare con la lettura di alcune interviste di renziani in varia misura critiche verso di lui. «Da Italia Viva spettacolo indecoroso, ora manteniamo un rigido silenzio stampa», è la linea che dà ai suoi. Poi ci ripensa. A mandarlo su tutte le furie è in particolare l’intervista alla Stampa del senatore Francesco Bonifazi, tesoriere di Iv e da sempre uno dei dirigenti più vicini a Matteo Renzi : «Sempre in tv e mai in Parlamento. Carlo è strutturalmente inaffidabile», recita il titolo.

Calenda all’attacco «Mai ricevuto un avviso di garanzia, io»



Ed è così Calenda prende in mano in computer e scrive un post su Facebook che va oltre il divorzio ormai conclamato sfiorando questioni di interesse giudiziario: «Nella vita professionale non ho mai ricevuto avvisi di garanzia/rinvii a giudizio/condanne pur avendo ruoli di responsabilità. Non ho accettato soldi a titolo personale da nessuno, tanto meno da dittatori e autocrati stranieri. Non ho preso finanziamenti per il partito da speculatori stranieri e intrallazzatori. Non ho mai incontrato un magistrato se non per ragioni di servizio. Mai sono entrato nelle lottizzazioni del Csm».

«Per l’ego di Bonino consiglio di rileggersi Pannella»



Nel mirino c’è naturalmente Renzi. Ma ce ne è pure per la leader radicale Emma Bonino, che nelle scorse ore ha ricordato il “voltafaccia” di Calenda della scorsa estate, quando dopo solo 5 giorni ha stracciato l’accordo sigliato con il Pd di Enrico Letta e con i radicali di Più Europa per presentarsi alle politiche con Renzi. «Gli ego e la litigiosità non ci entrano nulla. Tutti i politici hanno un ego. Per quello di Bonino consiglio di rileggersi Pannella».

«Mai presi soldi dall’assassino di Khashoggi»



Poi l’affondo finale, replicando all’accusa di assenteismo mossa da Bonifazi. «Ps: a Bonifazi che mi accusa di assenze. È una classifica fatta su 25 giorni di voti già superata. Quando non ero in Senato ero a fare iniziativa sul territorio per Azione e Iv. Non ero a Miami con il genero di Trump o in Arabia a prendere soldi dall’assassino di Khashoggi», scrive avendo nel mirino sempre Renzi e la sua attività di conferenziere all’estero. Poi la promessa: «Da oggi Azione entra in silenzio stampa. Lasciamo la melma a chi ci sta bene dentro».

Renzi: mostro anche quando gli servivo per le liste



La replica di Renzi arriva con la sua tradizionale E-news, e a questo punto è prevedibile. «Scrivo per chiedere scusa a tutti gli amici che credono nel riformismo e nel Terzo polo per l’indecoroso spettacolo di questa settimana... Penso che chi ha avuto responsabilità in questo fallimento debba chiedere scusa. E io lo faccio - per la mia quota parte - con la consapevolezza che ho fatto di tutto fino all’ultimo per evitare il patatrac».