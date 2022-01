Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

LEGENDA:

l Imprese e istituti di credito

o Famiglie e privati

n Pa

x Professionisti

d Terzo settore

144

l bilancio d’esercizio per gli Ets

Entrano in vigore i nuovi modelli per la redazione del bilancio per gli enti del terzo settore (Dm 5 marzo 2020). Gli enti di piccole dimensioni (con ricavi inferiori a 220mila euro), possono predisporre un rendiconto per cassa (il modello D allegato al Dm), quelli di dimensione maggiore invece sono tenuti ad osservare gli schemi di bilancio “ordinari”, che comprendono lo stato patrimoniale (modello A), il rendiconto gestionale (modello B) e la relazione di missione (modello C)

A partire dalla redazione dei bilanci relativi all’esercizio 2021

Dlgs 117/2017, articolo 13; Dm 5 marzo 2020

Soggetti: lo

Loading...

145

Contributo ambulanze, aperte le domande

Aperte le domande per il contributo per l’acquisto da parte di organizzazioni di volontariato di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali

La domanda scade il 31 gennaio 2022

Dlgs 117/2017, articolo 76

Soggetti: lo

146

Fondo sostegno enti del Terzo settore

Stanziato dall’Agenzia della coesione territoriale il fondo di 80 milioni per il contrasto dell’emergenza Covid

Le domande scadono il 4 febbraio 2022

Dl 34/2020, articolo 246

Soggetti: lo

147

Attività diverse per enti del Terzo settore

Fissati i criteri per lo svolgimento delle attività diverse per gli enti del terzo settore che possono esercitare tali attività a condizione che lo statuto o l’atto costitutivo lo consentano e purché siano secondarie e strumentali. Un limite, il primo, che richiede una verifica attraverso due parametri alternativi: i ricavi da attività diverse non devono essere superiori al 30% delle entrate complessive dell’ente oppure al 66% dei costi complessivi. Il carattere della strumentalità si considera soddisfatto quando le attività diverse sono esercitate dall'Ets per la realizzazione, in via esclusiva, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

I limiti devono essere rispettati dal 2022

Dlgs 117/2017, articolo 6, decreto interministeriale 107/2021

Soggetti: lo