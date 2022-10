Terzo settore, crescita continua nell’anno della pandemia

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Abituate a fronteggiare crisi ed emergenze le organizzazioni non profit (Onp) non si sono lasciate abbattere dalla pandemia. Nell’anno più duro del Covid hanno registrato cali importanti delle fatturato (metà di loro ha registrato un secco -20%) ma hanno tirato avanti. Tanto che l’Istat ha registrato un incremento dello 1% dei dipendenti, passati da 861,919 del 2019 agli 870.183 del 2020, secondo i dati diffusi nell’ambito delle Giornate di Bertinoro per l’Economia Civile, organizzate da Aiccon. In leggera crescita anche il numero delle organizzazioni (+0,2%) a 363.499.

All’annuale appuntamento di Bertinoro, Massimo Lori, responsabile Registro Statistico delle Istituzioni non profit di Istat, ha illustrato anche la distribuzione territoriale. Le Onp crescono più al Sud (1,7%) e nelle Isole (+0,6%), restano stabili al Centro e nel Nord-ovest, in diminuzione al Nord-est (-0,5%). Le regioni che presentato gli incrementi maggiori sono la Campania (+4,5%), la provincia autonoma di Bolzano (+1,8%), la Puglia e la Valle d'Aosta (+1,6%).

In Italia sempre meno cooperative sociali

Uno dei dati più significativi è dato dalla diminuzione delle cooperative sociali (-3,3%). In aumento il numero di Fondazioni (+2,9%) e Associazioni (+0,5%). L'associazione resta la forma giuridica che raccoglie la quota maggiore di istituzioni (85,2%), seguono quelle con altra forma giuridica (8,4%), le cooperative sociali (4,1%) e le fondazioni (2,3%).

Aumentano i dipendenti in associazioni e fondazioni

In aumento i dipendenti in Associazioni (+4,3%) e Fondazioni (+2,9%) e le Cooperative Sociali (+1,0%) mentre diminuiscono nelle Onp con altra forma giuridica (-4,5%). In generale i dipendenti impiegati dalle istituzioni non profit aumentano di più nelle Isole (+5,1%), al Centro (+2,7%) e al Sud (+2,1%), diversamente dal Nord-ovest in cui i dipendenti sono in diminuzione (-1,0%).

Al Sud le istituzioni non profit più giovani

La metà delle istituzioni non profit al Sud è stata costituita a partire dal 2010. Pertanto, la dinamica tra nuove istituzioni non profit e quelle cessate o inattive è stata maggiore nel Mezzogiorno dove nel corso del tempo è aumentato il peso di quelle costituite più di recente.