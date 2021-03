Terzo settore, doppio regime per i finanziamenti agli enti con rilevanza locale

I punti chiave L’atto di indirizzo 2021 del ministero del Lavoro ha stabilito le priorità di intervento per i fondi pari a oltre 40 milioni di euro

Le aree principali in cui saranno indirizzati i finanziamenti riguardano i progetti relativi a inclusione sociale, contrasto alla povertà e alla disuguaglianza di genere, agricoltura sostenibile

Le risorse saranno ripartite tra iniziative e progetti di rilevanza nazionale e locale e, in parte, destinate a contributi per l’acquisto di autoambulanze e contributi annuali per specifici enti associativi

Stabilite, per il 2021, le aree prioritarie di intervento e i progetti finanziabili mediante le risorse per il Terzo settore (articoli 72 e 73 del Dlgs 117/2017). Inclusione sociale, contrasto alla povertà e alla disuguaglianza di genere, agricoltura sostenibile. Questi alcuni degli obiettivi a cui dovranno ricondursi le attività degli enti del Terzo settore (Ets) finanziati con i fondi che, per il 2021, ammontano ad oltre 40 milioni di euro.



Stando all’atto di indirizzo del ministero del Lavoro (Dm 9 del 29 gennaio 2021), le risorse saranno ripartite tra iniziative e progetti di rilevanza nazionale e locale – a cui saranno assegnati, rispettivamente, 12.780.000 e 20 milioni di euro – e, in parte, destinate a contributi per l’acquisto di autoambulanze (7.750.000 euro) e contributi annuali per specifici enti associativi (2.580.000 euro). Finanziamenti, questi ultimi, che sebbene volti a sostenere attività non aventi carattere progettuale assumono significato in ragione dell’emergenza in atto e del ruolo del non profit già a partire dalla prima fase di contenimento e gestione della pandemia.



In questo senso, il decreto dà un segnale positivo agli Ets e risponde all’esigenza di sostenere iniziative in grado di favorire un recupero della relazionalità e un consolidamento della coesione sociale nelle comunità di riferimento, fortemente pregiudicate dall’epidemia da Covid-19.



Altra novità riguarda, poi, la platea degli enti beneficiari, in considerazione dell’imminente istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), attesa per aprile di quest’anno (vale a dire decorsi 6 mesi dalla pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» del relativo decreto istitutivo, Dm 106/2020).



Attenzione, dunque, a tale tempistica che dovrà essere tenuta in conto ai fini dell’individuazione degli Ets attuatori delle attività finanziabili. Ciò nella circostanza che la concreta applicazione a livello locale dell’atto di indirizzo in parola andrà a collocarsi tra il periodo transitorio – in cui Ets sono soltanto Onlus, organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nei relativi registri di settore) – e il momento di avvio del popolamento del Runts. Ai fini dell’avvio del Runts e della successiva qualifica di Ets occorrerà tenere conto della trasmigrazione automatica dei dati dai registri di settore nonché delle nuove iscrizioni degli enti.