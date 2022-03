Terzo settore, una piattaforma formativa dalla raccolta fondi alle strategie

Dalla progettazione alla raccolta fondi

Nel corso delle lezioni, della durata di un'ora ciascuna, verranno affrontati 5macro-argomenti: progettazione, digitale, fundraising, normative e strategie.Ogni macro-argomento sarà arricchito da materiali scaricabili e focus su tematiche di stretta attualità come il Pnrr, l'innovazione digitale, l'utilizzo dei dati,la privacy e la sicurezza informatica. Tra i tanti materiali messi a disposizione, ci saranno inoltre 15 testimonianze di enti del terzo settore sostenuti nel recente passato che racconteranno la loro esperienza. In totale i docenti coinvolti saranno 27, individuati e selezionati tra esperti di settore in ambito non profit.

Un tema trasversale con contenuti dedicati sarà “In dialogo con FondazioneCariplo”, un percorso che guiderà l'utente dalla compilazione della domanda al ricevimento e gestione del contributo per la realizzazione di un progetto, con un focus di approfondimento anche in tema di bilanci alla luce dei nuovi adempimenti contabili e fiscali. Inoltre, si tratteranno gli aspetti della comunicazione e dello storytelling.

Inoltre in una seconda fase sarà possibile partecipare a percorsi di accompagnamento e mentorship per la definizione di piani di rafforzamento organizzativo. Infine nella seconda metà del 2022 sarà possibile per gli Ets partecipare a un bando rivolto all’implementazione di piani di sviluppo organizzativo aperto a tutti coloro che avranno almeno completato la formazione propedeutica sulla piattaforma.