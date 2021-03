Terzo settore, venerdì 26 marzo il Focus del Sole 24 Ore sul Registro unico

I punti chiave Rush finale per la partenza del Runts, il Registro unico nazionale del Terzo settore, che partirà entro la prima metà dell’anno

Gli enti devono devono adeguare i propri statuti entro il 31 maggio

Rush finale per la partenza del Runts, il Registro unico nazionale del Terzo settore, che partirà entro la prima metà dell’anno. Per farsi trovare pronti all’appuntamento, gli enti devono pensarci già adesso, in modo da adeguare i propri statuti entro il 31 maggio.

Ma anche questo termine va interpretato, come fanno gli esperti del Sole 24 Ore con il Focus di Norme&Tributi di venerdì 26 marzo - in vendita a 0,50 euro in più oltre il prezzo del quotidiano - dedicato proprio a come organizzare l’avvio definitivo del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), che approfondisce tutti gli altri aspetti delle novità in arrivo, distinguendo tra le varie tipologie di ente: dalle organizzazioni di volontariato alle imprese e cooperative sociali.

