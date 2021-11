Terzo stabilimento per Ai e un futuro nell’aerospaziale

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

«Se c’è chi le costruisce, perché non lo posso fare anch’io che so come si riparano?». Stava attraversando Lumezzane con la cassetta degli attrezzi sul pianale di una Vespa 50 Giuliano Baglioni – imprenditore bresciano dell’automazione industriale– quando, a metà anni Novanta, si pose questa domanda dandosi al contempo la risposta, convinto che il suo futuro di imprenditore avrebbe potuto avere orizzonti più ampi e che la nascente Automazioni Industriali di Nave, un tempo una delle due capitali bresciane della siderurgia, avrebbe potuto anche volare.

La società oggi progetta, produce ed esporta macchine che gestiscono la manipolazione dei pezzi nei processi produttivi arrivate anche in Australia, confermando al suo fondatore che la condizione di tecnico apprezzato e richiesto dalle imprese della Valle Trompia gli stava stretta e che quell’azienda avrebbe potuto diventare un’impresa.

Loading...

Nei giorni scorsi AI (Automazioni industriali) ha compiuto ora altri due balzi: l’acquisto di un nuovo immobile industriale (il terzo in dieci anni) e l’avvio della partnership commerciale con il gruppo svizzero Georg Fischer Machining Solution con il quale svilupperà macchine dedicate alla fresatura, alla microlavorazione laser per componenti di dimensioni ridotte oltre che alla lavorazione delle palette di turbina per l’impiego aerospaziale, in cui le conoscenze dell’hi tech si mescolano a quelle storicamente solide della meccanica pura espressa da una impresa manifatturiera anche se piccola.

Quanto è avvenuto con la partnership commerciale tra Georg Fischer (725 milioni di franchi svizzeri di ricavi nel 2020 e 3.192 collaboratori nel mondo) e Giuliano Baglioni (80 collaboratori con un’età media di 36 anni «che abbasseremo ancora» commenta l’imprenditore, 16 milioni di ricavi previsti quest’anno con una produzione di 75 celle robotizzate prodotte ogni anno di cui 50 per il mercato italiano e 50 per quello mondiale) non è accaduto per caso, ma è la sintesi di una storia d’impresa che ha visto uscire dagli impianti di Nave 1.200 macchine vendute in quattro continenti.

Per meglio comprendere come una piccola azienda possa esser arrivata in Australia (ma anche in Bielorussia, piuttosto che in Giappone, Israele o Cina) ed incontrare l’apprezzamento di un colosso mondiale della meccanica come quello svizzero, occorre allora guardare all’interno di Automazioni Industriali, in cui ogni anno vengono messe a disposizione dei singoli programmatori di robotica 200 ore di formazione ciascuno, cui si aggiungono altre 75 ore per meccanici, elettricisti e progettisti: è dentro questa attenzione al cambiamento che stanno la crescita e lo sviluppo dell’azienda che all’impianto storico di Nave, rilevato nel 2009, ne ha aggiunti altri due.