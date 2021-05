Terzo turno per le valvole Pettinaroli

2' di lettura

«Ho guardato ora i dati e ad aprile siamo in crescita del 50% rispetto allo scorso anno ma in generale il primo quadrimestre è già oltre i valori del 2019, che era stato peraltro un periodo ottimo».

Per Ugo Pettinaroli, presidente dell’omonimo gruppo di valvolame e numero uno dell’associazione di categoria Avr, il 2021 in termini di ricavi e ordini è iniziato come meglio non si sarebbe potuto sperare. Le commesse, in arrivo dall’Italia e dai mercati internazionali, saturano la capacità produttiva e spingono l’azienda in alcuni reparti a lavorare anche su tre turni, «necessari - aggiunge l’imprenditore - per stare dietro alla forte domanda in arrivo dagli Stati Uniti, che per noi assorbe più del 50% delle valvole che produciamo».

Loading...

Un quadro ideale per risalire dopo le difficoltà del 2020. Ideale, se non fosse per le difficoltà legate alle materie prime. Tema peraltro generale, che coinvolge acciaio e rame, alluminio e ottone, passando per plastica, microchip e componenti di ogni tipo.

«Persino la consegna di viti ordinate ora - racconta Pettinaroli - ci viene prospettata in arrivo a dicembre».

Speculazione e ripresa cinese, ma anche rottura di alcuni stock per le fermate produttive legate alla pandemia hanno mandato in tilt il mercato globale delle forniture, costringendo tutte le aziende a varare contromisure emergenziali, mettendo anzitutto più “fieno in cascina”.