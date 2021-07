Tesauro, rara saggezza che andava oltre quella del fine giurista

Ma non basta. Perché era anche un grande avvocato cassazionista e persino Presidente di una Banca. Praticamente impossibile elencare tutti gli incarichi rilevanti che ha ricoperto e i titoli ricevuti in una vita operosa come poche.

Avendo avuto la fortuna di conoscerlo, devo dire che la cosa che più sorprendeva in lui era il mix di autorevolezza e semplicità dei modi. Sapienza, insomma, senza dubbio. Ma anche palpabile saggezza.

In buona sostanza, rimanevi stupito nel sentirlo parlare dal modo in cui problemi complicati e argomenti difficili erano da lui sciolti e risolti con una robusta e napoletana riduzione di complessità.

In altre parole, era capace di una qualità rara, quella per esempio di farti sapere la portata e i limiti di una norma giuridica con termini e metafore che anche noi -non giuristi- potevamo comprendere e magari fare nostri.

Siamo stati insieme per qualche anno nel Consiglio di Amministrazione del Teatro San Carlo di Napoli, dove ho avuto modo di parlare con lui non solo di musica e burocrazia ma anche di tante piccole cose di ogni giorno. E le personal impressions contano. La prima cosa che notai fu la serietà e il rigore con cui svolgeva un compito che, pur significativo, non era allo stesso livello di quelli che aveva avuto nel momento in cui ricopriva ruoli apicali per esempio come Presidente della Corte. È un modo di essere al mondo che fa capire molto di una persona, capace di impegnare sé stessa integralmente dovunque abbia accettato un incarico. Naturalmente, nelle riunioni del consiglio, ma anche prima e dopo, non c’era questione difficile o per un verso o un altro spinosa che non venisse sottoposta all’attenzione critica e legale del professore. Il cui parere era ascoltato in religioso silenzio e in base al quale si agiva dopo.