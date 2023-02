La Tesla Model 3 con 91.500 unità vendute in Europa nel 2022 (– 35%) è una grintosa berlina a quattro porte, dalle linee affusolate e aerodinamiche: il tetto in cristallo forma un arco perfetto e nel frontale non c’è alcuna mascherina cosa che lo rende un pò impersonale. La Model 3 è abbastanza spaziosa: dietro, il pavimento è piatto e il divano ampio. La Model 3 consente di caricare parecchi bagagli, nell’ampio vano posteriore e nel più piccolo, ma comunque utile, baule anteriore. Gli interni, ben realizzati, sono semplici con sedili in pelle e una zona anteriore dove c'è il display centrale di 15 pollici per l’impianto multimediale, per il cruscotto e per gestire tutte le funzionalità dell’auto, inclusi i retrovisori.

