La Tesla Model Y trionfa in Europa nel 2022 con 137.000 unità vendute (+ 424%). È il crossover più compatto della casa americana la tipologia di vetture più gettonate anche fra le vetture elettrificate. Riprende gli interni e parte della meccanica dalla Model 3, ma, rispetto alla berlina, offre più spazio e la praticità del portellone. Come tutte le Tesla, questa elettrica ha prestazioni da sportiva e un’elevata autonomia, mentre la trazione integrale è realizzata con un motore per asse oltre a ricevere continui aggiornamenti del software via Internet che arrivano a modificare la guida e il sistema multimediale con servizi di streaming video e videogiochi di guida da comandare anche col volante.

