Tesla, 1 milione di vetture consegnate in Europa

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Nuovo record per Tesla. L’azienda di Elon Musk ha raggiunto il traguardo del primo milione di auto consegnate in Europa, confermando così il proprio ruolo centrale tra i produttori di auto elettriche. In oltre dieci anni, Tesla ha raggiunto le vendite a sei zeri nel Vecchio Continente passando da momenti molto complessi agli attuali sfarzi. Se i primi anni non sono stati facili per il marchio californiano, come sottolineato dai bilanci decisamente negativi, oggi l’azienda di Palo Alto rappresenta un punto di riferimento quando di parla di mobilità e infrastrutture di ricarica.

Tesla, la svolta nel 2018

La svolta per Tesla in Europa? Il 2018, con il lancio al Salone di Parigi della Model 3. Oltre al posizionamento da generalista, il successo della Tesla Model 3 è legato alle forti riduzioni di prezzo arrivate a inizio 2023 e ad un pacchetto hardware e software tra i migliori sul mercato. Come sottolineato da Tesla, tra il 2018 quando venivano consegnate solo Model S e Model X, e il 2023 con l’attuale gamma, il prezzo medio di vendita in Europa è sceso di oltre il 50%.

Loading...

L’importanza della rete Supercharger

Tra i tanti primati di Tesla c’è quello di aver capito prima di tutti l’importanza di fornire una rete di ricarica ai propri clienti. Oggi la rete Supercharger conta in Europa oltre 1.000 stazioni e 13.000 stalli. In 12 dei principali mercati europei, oltre l’85% delle autostrade e delle strade principali si trova a meno di 60 minuti da un Supercharger. Nel 2023, durante i primi 3 trimestri dell’anno, ogni giorno in Europa sono stati aperti mediamente 8 nuovi stalli Supercharger.