Tesla, volante che si stacca: 120mila Model Y a rischio richiamo negli Usa

Un possibile distacco del volante dal piantone di sterzo. È questo il pericolosissimo, e per certi versi incredibile, difetto che coinvolgerebbe oltre 120mila Tesla Model Y entrate per questo sotto l’occhio dell’ente per la sicurezza stradale americano. Il difetto riguarda vetture Model Year 2023, quindi uscite da poco dalle linee di produzione. Non dovrebbero però esserci esemplari in Europa in quanto il problema riguarderebbe solo vetture destinate al mercato americano.

La National Highway Traffic Safety Administration ha infatti confermato nei documenti di essere «a conoscenza di due segnalazioni di completo distacco del volante dal piantone dello sterzo durante la guida». Tuttavia la Nhtsa non ancora ordinato un richiamo e l’ente sta indagando sulla Model Y di Tesla a seguito di due denunce secondo cui il volanti del suv elettrico potrebbe staccarsi durante la guida. I funzionari Usa sostengono che entrambi i veicoli sono stati consegnati ai proprietari mancanti di un bullone che fissa il volante. Entrambi gli incidenti si sono verificati con vetture dal basso chilometraggio.