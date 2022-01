Tesla: nel 2021 consegnate 936mila auto, +87% rispetto al 2020

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tesla ha consegnato la cifra record di 936.000 veicoli l’anno scorso, con una crescita dell’87% rispetto alle consegne del 2020. Negli ultimi tre mesi del 2021 Tesla ha consegnato complessivamente 308.600 auto.

Da segnalare che in europa le vendite di EV e plug-in hanno a novembre toccato quota 217.709 unitàe in testa ai modelli 100% elettici c’è a novembre la Tesla Model 3, davanti alla Renault Zoe e ad altri quattro modelli entrati per la prima volta nella top ten: si tratta nell’ordine della Dacia Spring, terza classificata, dell’altra Tesla, la Model Y quarta in classifica e la Skoda Enyaq in quinta posizione. Nel resto della classifica ci sono invece tre Volkswagen, la ID4 al sesto posto davanti alla ID.3 settima davanti alla Peugeot 208, mentre la terza Vw è la Up nona che ha chiuso a fine novembre davanti alla Kia Niro. Queste ultime tre vetture hanno fatto registrare tutte dei forti aumenti delle vendite rispetto all’anno scorso.