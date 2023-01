Tesla abbatte i listini: Model 3 e Y, il prezzo scende di 12.500 euro e 5.000 euro

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il successo della Tesla Model 3 è destinato ad aumentare, grazie alla corposa riduzione del prezzo di listino per il mercato italiano comunicato dal costruttore americano. La compatta a zero emissioni sarà infatti proposta a partire da circa 44.500 (44.990 euro per la precisione), contro gli attuali 57.490 necessari per la versione d'accesso a trazione posteriore.

Una mossa, in controtendenza rispetto al trend del mercato che farà felice i proprietari ma che farà probabilmente imbestialire chi ha comprato una Tesla qualche settimana fa. Del resto la casa texana non ha ancora un modello economico in gamma.

In attesa di scoprire se e come cambierà l'allestimento proposto, ben 12.500 euro di riduzione del prezzo di listino (pari ad oltre il 20%) porteranno la Tesla Model 3 a raggiungere nuovi record di vendita in Europa. Già oggi la berlina elettrica sta ottenendo un lungo elenco di successi commerciali non solo contro le concorrenti elettriche, ma anche contro le rivali termiche come sottolineato dalla prima posizione assoluta tra le auto più vendute a dicembre in Germania. Listino ridotto anche per la Tesla Model Y, passata da 49.990 euro a 44.990 euro.

Nonostante l'anno peggiore in termini di valore azionario, Tesla ha ottenuto ottimi risultati commerciali con consegne di veicoli in crescita del 40% su base annua a 1,31 milioni e produzione in aumento del 47% su base annua a 1,37 milioni.

Prezzo Tesla Model 3 2023

Non capita frequentemente di vedere una riduzione di prezzo di oltre il 20%, soprattutto i 12 mesi appena trascorsi. Nonostante le sfide dello scorso anno, che vanno dalla carenza di semiconduttori, alla crisi energetica, ai vincoli logistici e alle ulteriori interruzioni legate al Covid, Tesla ha lavorato per la crescita futura regionalizzando la produzione e le catene di fornitura. È stata avviata anche una strategia di distribuzione più uniforme per ridurre i picchi logistici e di consegna. Certamente una mossa di questo tipo, difficilmente spiegabile alla luce dell’attuale situazione di mercato, favorirà la conquista di quote di mercato da parte della casa di Elon Musk.

Per quanto riguarda le versioni Dual Motor a trazione integrale saranno proposte a partire da circa 53mila euro, cioè 52.990 euro, (contro i 64.490 euro del precedente listino) per la Model 3 Long Range e 60mila euro (59.990 euro per essere precisi) invece di 67.490 euro per la Model 3 Performance.