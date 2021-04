Tesla accusa la burocrazia tedesca che rallenta il via alla gigafactory

2' di lettura

Attacco diretto alla burocrazia tedesca. Tesla ha criticato il lungo processo di approvazione per la fabbrica che il produttore californiano di auto elettriche, primo per capitalizzazione nel mondo, sta costruendo fuori dalla capitale tedesca Berlino. In un documento legale di dieci pagine emesso il 7 aprile e reso pubblico giovedì, Tesla ha sostenuto che la fabbrica aiuterebbe a combattere il riscaldamento globale diffondendo la mobilità elettrica. Ma la lunga trafila di approvazione si è dimostrato in diretto contrasto con l'urgenza di pianificare e realizzare tali progetti, necessari per combattere il cambiamento climatico, ha affermato il produttore. È «particolarmente irritante» per Tesla che 16 mesi dopo aver presentato la sua domanda, non ci sia ancora una data per il rilascio di un'approvazione finale.

Tesla sta costruendo una gigafactory, la prima in Europa, nella località di Gruenheide. La costruzione, per cui la cancelliera Merkel spese parole di lode, è andata avanti finora grazie a permessi temporanei, dato che una decisione finale da parte dello stato di Brandeburgo è ancora in sospeso a causa delle denunce dei gruppi ambientalisti e dei residenti locali. Tesla vuole aprire il nuovo impianto da 4 miliardi di euro questa estate e punta a una produzione di 500.000 auto all'anno.

Tesla, si legge nel documento indirizzato a un tribunale regionale di Berlino, ha «imparato in prima persona che gli ostacoli nei processi di approvazione della Germania stanno rallentando la necessaria trasformazione industriale. Questo scoraggia gli investimenti necessari in progetti e infrastrutture di energia pulita e rende praticamente impossibile per la Germania raggiungere i suoi obiettivi sul clima».

Si tratta di una scelta strategica per la casa fondata da Elon Musk, proprio mentre le grandi rivali europee e in particolare tedesche stanno accelerando sui programmi di elettrificazione della gamma e incrementano rapidamente le vendite. Tesla lo scorso anno ha venduto 499mila veicoli contro i 230mila di Volkswagen, che però punta a costruirne un milione già quest’anno. Il marchio californiano a risposto con vendite record oltre le stime nel primo trimestre e potrebbe superare l’obiettivo di 750mila per il 2021. Proprio oggi i marchi premium Bmw e Mercedes hanno comunicato dati di vendita molto positivi nel primo trimestre con crescita a doppia cifra, spinta dal mercato cinese,