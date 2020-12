Tesla, ancora un maxi aumento di capitale da 5 miliardi. Titolo in calo La casa californiana sta vivendo giornate positive grazie alla decisione dello S&P Dow Jones Indices di quotare il titolo della casa automobilistica sull'indice S&P 500 in un unico passaggio, il 21 dicembre di Al.An.

Elon Musk non fa mai stare ferma la sua Tesla. La casa californiana prima costruttrice di auto elettriche ha annunciato un aumento di capitale da 5 miliardi di dollari, il secondo in tre mesi, approfittando dei livelli record raggiunti a Wall Street. L'operazione avverrà attraverso un'offerta “at-the-market”, secondo quanto comunicato alla Sec, la Consob statunitense. Dopo l'annuncio, il titolo Tesla, reduce da due giornate con rialzi record, è passato in negativo e un’ora dopo il via agli scambi intraday cede il 2% a 635,60 dollari. Ieri, ha raggiunto i 648,79 dollari ad azione, chiudendo a 641,76 dollari (+7,13%), per una capitalizzazione di circa 598 miliardi di dollari.

Il titolo aveva vissuto una giornata record già venerdì, guadagnando il 4,32%, grazie all'aumento di rating da “neutro” ad “acquista” di Goldman Sachs, che aveva poi spinto il suo price target da 455 a 780 dollari.

Tesla sta vivendo giornate positive grazie alla decisione dello S&P Dow Jones Indices di quotare il titolo della casa automobilistica sull'indice S&P 500 in un unico passaggio, il 21 dicembre; dall'inizio dell'anno, il titolo guadagna il 667%. La nuova iniezione di liquidità avviene in un momento particolarmente importante, con la costruzione di due nuovi stabilimenti, in Germania (anche se gli ambientalisti non hanno cessato di ricorrere ai tribunali e proprio oggi una corte locale ha imposto un nuovo stop all’abbattimento di alberi) e in Texas, come parte della sua espansione globale. Secondo la società di analisi Wedbush, l'aumento di capitale è «un chiaro segnale positivo e servirà a rafforzare» la corsa in rialzo per il titolo di Tesla.