Tesla, ancora un record in Borsa mentre si avvicina lo S&P500 Il titolo potrebbe registrare la miglior settimana da quella terminata il 21 agosto, prima dello split azionario 4x1 operativo dal 31 agosto di Al.An.

Il Ceo di Tesla, Elon Musk (Afp)

Sembrerebbe che niente e nessuno possa fermare, in questo momento, il volo di Tesla. Il titolo della casa automobilistica creata da Elon Musk ha toccato brevemente i 508,61 dollari, un record. Due giorni fa, l'annuncio che il titolo della società di auto elettriche sarà quotato sullo S&P 500 dal 21 dicembre; così, martedì ha chiuso in rialzo dell'8,21%, ieri ha aggiunto il 10,2%. Il titolo è poi tornato sotto i 500 dollari. Dall'inizio dell'anno la casa californiana ha guadagnato più del 500%, rispetto a un anno fa più del 600%. Il titolo potrebbe registrare la miglior settimana da quella terminata il 21 agosto, prima dello split azionario 4x1 operativo dal 31 agosto.

Ma un mini rally caratterizza un po’ tutte le azioni dei veicoli elettrici per una serie di notizie positive.



L'ultimo segnale al settore è arrivato dalla Gran Bretagna, che ora guarda alla sua flotta in crescita di auto elettriche come un modo per creare posti di lavoro e ribilanciare anche la rete elettrica, con il primo ministro Boris Johnson che chiede di eliminare gradualmente le auto alimentate interamente a benzina. e diesel entro il 2030, dieci anni in anticipo rispetto a quanto precedentemente previsto. Le società di veicoli elettrici Lordstown Motors, Electrameccanica Vehicles Corp, Nikola e Kandi Technologies Group hanno tutte visto salire la propria quotazione nella prima parte della seduta.

Nel corso della giornata, poi, l'amministratore delegato di General Motors, Mary Barra, dovrebbe annunciare in una conferenza del settore che GM è pronta a spendere più dei 20 miliardi di dollari per modelli elettrici entro il 2025 che aveva preventivato in precedenza. L'entusiasmo del mercato si giuistifica anche con il numero di startup che sono in procinto di essere quotate nel prossimo futuro.