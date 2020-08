Tesla annuncia un frazionamento azionario e il titolo vola L’operazione è volta a rendere le azioni più accessibili a dipendenti e investitori. Il valore delle azioni di Tesla è aumentato di oltre il 200% quest'anno

(REUTERS)

Tesla ha annunciato un frazionamento azionario di cinque per uno, spingendo le azioni fino a un guadagno del 12 per cento. Le azioni di Tesla, scambiate a oltre 1.500 dollari dopo l'annuncio, sono tra le più quotate a Wall Street, e la società con sede a Palo Alto, in California, ha dichiarato che l’operazione è volta a rendere le sue azioni più accessibili a dipendenti e investitori. Le azioni di Tesla sono aumentate di oltre il 200% quest'anno, mentre le azioni di General Motors e Ford Motor sono diminuite a causa della pandemia di coronavirus.



I frazionamenti azionari non cambiano il valore complessivo ma sono un modo per le aziende di rendere le azioni più accessibili agli investitori al dettaglio, attirando potenzialmente investitori individuali che effettuano piccoli scambi. Tuttavia, le società di intermediazione consentono sempre più ai clienti di acquistare parti di azioni, rendendo il vantaggio dei frazionamenti azionari meno chiaro rispetto al passato. Il frazionamento avrà efficacia con data di registrazione il 21 agosto, stacco il 28 agosto e trading in Borsa dal 31 agosto.

Il frazionamento azionario di Tesla segue un frazionamento di quattro per uno annunciato da Apple a fine luglio, il primo frazionamento azionario del produttore di iPhone dal 2014.I frazionamenti azionari sono diventati rari a Wall Street negli ultimi anni, con solo tre protagonisti dell'S&P500 che annunciano divisioni nel 2020, rispetto a una media di 10 all'anno nell'ultimo decennio, secondo gli indici S&P Dow Jones.