Tesla annuncia investimenti per 3,6 miliardi $

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Il produttore americano di auto elettriche Tesla ha annunciato in un comunicato stampa un investimento di «oltre 3,6 miliardi di dollari» per espandere la sua fabbrica in Nevada, in cui viene prodotto in particolare il suo camion elettrico, chiamato Semi. «Investiremo oltre 3,6 miliardi di dollari in più per continuare a sviluppare la megafabbrica nel Nevada», ha affermato Tesla nella sua dichiarazione. Si tratta di una cifra leggermente superiore all’investimento iniziale per la costruzione della fabbrica, che ammontava a 3,5 miliardi di dollari nel 2014, ricorda Tesla.

In realtà, verranno creati due nuovi stabilimenti, precisa il produttore: il primo produrrà le celle per le batterie, con la «capacità di produrre batterie sufficienti per 1,5 milioni di veicoli leggeri all’anno», e il secondo sarà il «primo impianto di produzione in serie». Tesla prevede di reclutare 3mila persone. Lo stabilimento del Nevada è la prima «mega-fabbrica» di Tesla che ha iniziato a produrre batterie nel 2017. Da quando ha annunciato la costruzione nel 2014, Tesla afferma di aver investito 6,2 miliardi di dollari in Nevada e di aver assunto direttamente più di 11miila persone. Tesla conta oggi quattro «mega-fabbriche», oltre a quella del Nevada: New York, Shanghai, Berlino, e l’ultima, quella del Texas, che copre un’area equivalente a un centinaio di campi da calcio, ed è operativa dalla fine del 2021.