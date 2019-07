Tesla, arriva lo streaming di Netflix e YouTube a bordo

Ma visto che la stessa Tesla ha annunciato che sia la S e che X offriranno a breve un aggiornamento importante è possibile che il restyling dell'abitacolo preveda dei nuovi schermi molto simili a quelli della Model 3 per gli altri due modelli di Tesla. In tal senso però non c'è ancora un dichiarazione ufficiale e lo stesso Elon Musk non lo ha mai confermato.



Tesla model X

Dal momento, però, che l'introduzione dei servizi in streaming di Netflix e di YouTube sulle Tesla dovrebbe avvenire entro la fine agosto di quest'anno, è probabile che la notizia possa scatenare qualche possibile controversia sul tema, soprattutto, del rispetto della sicurezza di guida. Staremo a vedere se ancora una volta Elon Musk che ama prendere sempre in contropiede la concorrenza dovrà pagarne le conseguenze per le polemiche che potrebbe scatenare visto che l'arrivo della guida autonoma non è certo dietro l'angolo

E in ogni caso servono norme per gestire il traffico robotizzato.