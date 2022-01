Tesla attacca JPMorgan dopo la causa a New York: «Agito solo nel suo interesse» Nell’azione legale JPMorgan ha chiesto 162 milioni in seguito ai tweet di Elon Musk del 2018 in cui affermava di voler effettuare il delisting di Tesla

