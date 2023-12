Tesla aumenta la retribuzione oraria del 10% nella gigafactory del Nevada

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tesla ha informato i lavoratori della sua gigafactory di batterie a Sparks, in Nevada, che alcuni lavoratori a tariffa oraria fissa subiranno aumenti di stipendio di circa il 10% a partire dall’inizio di gennaio 2024. Secondo i materiali interni visionati da Cnbc e i lavoratori dello stabilimento che sono stati informati degli «adeguamenti al costo della vita», la casa automobilistica di Elon Musk aumenterà la paga oraria ai lavoratori da 20 a 22 dollari nella fascia bassa e da 30,65 a 34,50 dollari nella fascia alta.

Inoltre, Tesla sta semplificando razionalizzando le fasce, in modo che diversi livelli di lavoratori che oggi guadagnano tra i 26,20 e i 30,65 dollari all’ora saranno adeguati a 34,50 dollari all’ora, per esempio. Gli adeguamenti rappresentano anche un aumento del 10% o più per la maggior parte dei lavoratori a ore.