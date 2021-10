Tesla aumenta la sua presenza in Italia: aperti due nuovi center a Firenze e Torino

1' di lettura

Saranno Torino e Firenze le due città che ospiteranno i nuovi Tesla Center che vanno ad aggiungersi a quelli già aperti a Milano, Padova, Bologna e Roma. Inoltre, la casa automobilistica apre anche due nuovi pop-up store temporanei a Bergamo e Napoli. Il Tesla Center di Torino è stato inaugurato lo scorso 2 ottobre e si trova in Strada Settimo 234. La location è composta da uno showroom, un Delivery Center e un Service Center. A breve sarà inaugurata anche il nuovo Tesla Center di Firenze in via Ferrarin 34.

In questi nuovi centri i clienti Tesla potranno usufruire di tutta l'assistenza tecnica necessaria, che si aggiungono alla flotta di Mobile Service che la casa rende disponibile per interventi di manutenzione rapidi presso la propria abitazione o posto di lavoro, o comunque dove sia facile accedere all'auto. E l'appuntamento è semplice e può essere preso via app apposita.

I nuovi pop-up store temporanei sono stati inaugurati a Campi Spini 7 a Bergamo, e a Napoli presso nel nuovo Lifestyle Hub di COIN in Via Alessandro Scarlatti 90/98.