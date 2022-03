Tesla avanza in Italia e apre un nuovo Center a Caserta

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tesla ha aperto un nuovo Tesla Center a Caserta, portando a 8 il numero di quelli a disposizione in Italia ovvero Milano-Linate, Torino, Brescia, Padova, Bologna, Firenze, Roma e, appunto Caserta. A questi si aggiungono anche gli store in Piazza Gae Aulenti a Milano e alle altre location temporanee di Bolzano, Bergamo e la presenza commerciale a Catania.

Il Tesla Center di Caserta, che ha aperto i battenti lo scorso 25 febbraio si trova in Viale Carlo III di Borbone 7, Marcianise, Caserta. Questo diventa il primo Tesla Center in Campania, dopo che la casa di Elon Musk aveva aperto un pop-up store temporaneo a Napoli. Inoltre è attualmente il Tesla Center più a sud dello Stivale, e serve di conseguenza, oltre i clienti campani, anche quelli delle regioni limitrofe.

L'assistenza alle auto a marchio Tesla, come noto, oltre ai Center, viene offerta anche tramite la flotta di Mobile Service. I tecnici “in movimento” sono in grado di risolvere fino all’80% delle problematiche fornendo l'assistenza direttamente a casa o sul posto di lavoro di un cliente o ovunque possano accedere facilmente al veicolo. La tipologia di assistenza viene decisa da Tesla tramite una diagnostica da remoto che individua il problema e, nel caso non sia risolvibile con un aggiornamento del firmware via etere, determina se basta l'intervento di un Mobile Service o se è necessario portare l'auto a un Tesla Center.