Tesla azzera i guadagni del 2021: ora è «vittima» del bitcoin

Reuters

È bastato che Elon Musk accennasse alle «quotazioni alte» del bitcoin per innescare un’ondata di vendite non solo sulla criptovaluta, ma anche su Tesla.

Non è la prima volta che Elon Musk si danneggia da solo via twitter. È bastato che sabato scorso accennasse alle «quotazioni alte» del bitcoin per innescare un’ondata di vendite non solo sulla criptovaluta, ma anche su Tesla.

Il motivo è semplice: pochi giorni fa lo stesso Musk aveva annunciato a sorpresa che l’azienda di Palo Alto aveva investito ben 1,5 miliardi nel bitcoin. La notizia sulle prime aveva messo le ali alla criptovaluta, un rally durato però poco e seguito da una brusca retromarcia. Il circolo vizioso a quel punto ha investito la stessa Tesla: se il bitcoin cala, allora anche la società che ci ha investito massicciamente ne paga le conseguenze.

Così, i titoli del colosso delle auto elettriche hanno perso il 9% nel pre-Borsa e sono scesi sotto il livello di prezzo con cui Tesla è entrata nello S&P 500. Il calo si va ad aggiungere a quello di lunedì dell'8,6% negli scambi regolari, con il quale Musk ha perso 15 miliardi di dollari.

Ora il titolo Tesla viaggia a livelli inferiori del 30% al record toccato il 25 gennaio scorso, quando aveva sfiorato i 900 dollari per azione.