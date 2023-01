Tesla mette a segno un utile record a 3,7 miliardi di dollari (+59%)

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tesla Inc. ha messo a segno un utile record nel quarto trimestre, grazie al primato di consegne di veicoli elettrici negli ultimi tre mesi del 2022.

L’azienda ha dichiarato un fatturato di 24,32 miliardi di dollari per i tre mesi conclusi il 31 dicembre (+37% annuale) e un utile netto di 3,7 miliardi di dollari (+59%).

Tesla ha offerto sconti su alcuni suoi modelli nell’ultimo trimestre, dopo che i massicci ordini avevano permesso all’azienda di mantenere e persino aumentare i prezzi negli ultimi anni. L’amministratore delegato Elon Musk ha dichiarato a dicembre che «gli aumenti dei tassi di interesse» hanno influito sull’accessibilità economica di tutte le sue auto.

L’azienda californiana ha consegnato ai clienti la cifra record di 405.278 veicoli nel quarto trimestre, anche se non ha centrato l’obiettivo di crescita annuale del 50%.L’utile netto del trimestre è stato di 3,69 miliardi di dollari, o 1,19 dollari per azione, rispetto ai 2,32 miliardi di dollari, o 68 centesimi per azione, dell’anno precedente.

«La squadra Tesla è abituata alle sfide, data la cultura che è stata necessaria per portare la casa automobilistica dove è oggi. Nel breve termine accelereremo la riduzione dei costi e spingeremo su più alti tassi di produzione», si legge in una nota della società.